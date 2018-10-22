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Россиянка попала в число лучших легкоатлеток мира
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Россиянка попала в число лучших легкоатлеток мира 

Lenta.ru + ещё 13 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене номинирована на звание спортсменки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Голосование в социальных сетях стартовало 22 октября. Оно продлится до 12 ноября.
В 2018 году 25-летняя Ласицкене стала обладательницей золотой медали на чемпионате мира в закрытых помещениях в английском Бирмингеме. Там россиянке удалось выиграть соревнования по прыжкам в высоту. На чемпионате Европы в Берлине Ласицкене также завоевала золото в прыжках в высоту. Победой в этой дисциплине россиянка также отметилась и выступая на Кубке континента в чешской Остраве.
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