Россиянка попала в число лучших легкоатлеток мира

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене номинирована на звание спортсменки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Голосование в социальных сетях стартовало 22 октября. Оно продлится до 12 ноября.

В 2018 году 25-летняя Ласицкене стала обладательницей золотой медали на чемпионате мира в закрытых помещениях в английском Бирмингеме. Там россиянке удалось выиграть соревнования по прыжкам в высоту. На чемпионате Европы в Берлине Ласицкене также завоевала золото в прыжках в высоту. Победой в этой дисциплине россиянка также отметилась и выступая на Кубке континента в чешской Остраве.