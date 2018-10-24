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Японка со сломанной ногой доползла до финиша
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Японка со сломанной ногой доползла до финиша марафона 

RT на русском + ещё 17 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Жительница Японии смогла добраться до финиша марафона, несмотря на сломанную ногу.
Как отмечает национальная газета The Asahi Shimbun, инцидент произошел во время марафонской эстафеты в префектуре Фукуока.
Женщина близилась к финишу, однако за 200 метров до передачи эстафеты следующему участнику почувствовала резкую боль в ноге и свалилась на четвереньки. Она не стала сходить с дистанции и доползла до финиша.
Однако, как выяснилось позднее, ее старания были напрасны, поскольку судьи дисквалифицировали всю команду.
Саму девушку госпитализировали с переломом ноги. Отмечается, что в данный момент ее самочувствие удовлетворительное.
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