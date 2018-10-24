Японка со сломанной ногой доползла до финиша

Жительница Японии смогла добраться до финиша марафона, несмотря на сломанную ногу.
Как отмечает национальная газета The Asahi Shimbun, инцидент произошел во время марафонской эстафеты в префектуре Фукуока.
Женщина близилась к финишу, однако за 200 метров до передачи эстафеты следующему участнику почувствовала резкую боль в ноге и свалилась на четвереньки. Она не стала сходить с дистанции и доползла до финиша.
Однако, как выяснилось позднее, ее старания были напрасны, поскольку судьи дисквалифицировали всю команду.
Саму девушку госпитализировали с переломом ноги. Отмечается, что в данный момент ее самочувствие удовлетворительное.