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Дисквалифицированы пять российских легкоатлетов
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Дисквалифицированы пять российских легкоатлетов 

Рамблер + ещё 9 6 часов назад
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило от соревнований пятерых легкоатлетов. Как сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в пробах четверых спортсменов обнаружили запрещённые препараты.
Метательницу молота Татьяну Качегину и Наталью Полякову дисквалифицировали на четыре года. В пробе Качегиной, отобранной 28 июня 2018 года, обнаружили мельдоний, станозолол, GHRP-2 и туринабол. В пробе Поляковой от 19 июля нашли метенолон.
Бегунью на спринтерские дистанции Дарью Творогову отстранили на два года за применение мельдония (проба была взята 26 января 2018-го). На такой же срок дисквалифицировали толкательница ядра Яна Михайлова. В ее пробе, сданной на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет, нашли метилгексанамин.
Бегуна на длинные дистанции Сергея Котова отстранили из-за неявки на пункт допинг-контроля 20 июля во время кубка России по легкой атлетике.
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