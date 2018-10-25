Дисквалифицированы пять российских легкоатлетов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило от соревнований пятерых легкоатлетов. Как сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в пробах четверых спортсменов обнаружили запрещённые препараты.

Метательницу молота Татьяну Качегину и Наталью Полякову дисквалифицировали на четыре года. В пробе Качегиной, отобранной 28 июня 2018 года, обнаружили мельдоний, станозолол, GHRP-2 и туринабол. В пробе Поляковой от 19 июля нашли метенолон.

Бегунью на спринтерские дистанции Дарью Творогову отстранили на два года за применение мельдония (проба была взята 26 января 2018-го). На такой же срок дисквалифицировали толкательница ядра Яна Михайлова . В ее пробе, сданной на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет, нашли метилгексанамин.