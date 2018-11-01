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Российская информатор ВАДА выступила в Белом доме
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Российская информатор ВАДА выступила в Белом доме 

Рамблер + ещё 20 1 ноября 2018
Фото: Twitter
Российская бегунья Юлия Степанова, в 2015 году ставшая информатором Всемирного антидопингового агентства по делу против России, выступила в резиденции президента США. Об этом в твиттере сообщает Антидопинговое агентство США.
Сейчас в Белом доме проходит антидопинговый саммит. С речью в его рамках выступила и Степанова, которая ранее и сама была поймана на приеме запрещенных веществ.
«ВАДА не следует своим собственным правилам», — заявила спортсменка.
По ее словам, она чувствует, что в настоящее время борется не с допингом, а именно со Всемирным антидопинговым агентством, которое восстановило Российское.
По этой причине Степанова призвала реформировать ВАДА и, как отмечает Антидопинговое агентство США, удостоилась стоячей овации.
Кроме того, на саммите россиянка принесла извинения всему миру за то, что ранее принимала допинг сама.
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