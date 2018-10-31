Россиян дисквалифицировали за допинг

Четверых тяжелоатлетов дисквалифицировали за допинг

Четверо российских тяжелоатлетов отстранены от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства.

Валерия Темника и Фатиму Умаханову РУСАДА и Федерация тяжелой атлетики России дисквалифицировали на четыре года за нарушение пункта правил «Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена».

Роман Редникин и Сергей Орешников были отстранены на тот же срок за нарушение пункта «Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб».

Ранее РУСАДА сообщило о дисквалификации Всероссийской федерацией легкой атлетики за нарушение тех же пунктов антидопинговых правил Яны Михайловой, Натальи Поляковой, Татьяны Качегиной и Сергея Котова. Первая была отстранена на два года, остальные — на четыре.