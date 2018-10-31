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Россиян дисквалифицировали за допинг
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Четверых тяжелоатлетов дисквалифицировали за допинг 

Рамблер + ещё 13 7 часов назад
Четверо российских тяжелоатлетов отстранены от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства.
Валерия Темника и Фатиму Умаханову РУСАДА и Федерация тяжелой атлетики России дисквалифицировали на четыре года за нарушение пункта правил «Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена».
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Роман Редникин и Сергей Орешников были отстранены на тот же срок за нарушение пункта «Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб».
Ранее РУСАДА сообщило о дисквалификации Всероссийской федерацией легкой атлетики за нарушение тех же пунктов антидопинговых правил Яны Михайловой, Натальи Поляковой, Татьяны Качегиной и Сергея Котова. Первая была отстранена на два года, остальные — на четыре.
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