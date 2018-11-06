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Окулов завоевал золото ЧМ по тяжелой атлетике
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Окулов завоевал золото ЧМ по тяжелой атлетике 

LiveSport.Ru + ещё 27 22 часа назад
Фото: newsko.ru
Россиянин Артем Окулов занял первое место на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде.
Выступающий в весовой категории до 89 килограммов Окулов взял вес 372 кг (166 кг в рывке, 206 кг в толчке).
Серебро у Павла Ходасевича из Белоруссии — 371 кг (169 кг + 202 кг). Третьим стал Реваз Давитадзе из Грузии — 371 кг (168 кг + 203 кг).
Это первая победа российских штангистов после отстранения от участия в международных соревнованиях.
Напомним, россияне в последний раз выступали на чемпионате мира по тяжелой атлетике в 2015 году. Затем они были отстранены от участия в Олимпийских играх 2016 года из-за ряда положительных допинг-проб.
В октябре 2017 года Федерация тяжелой атлетики России на один год была отстранена от участия в любых международных соревнованиях.
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