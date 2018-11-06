Окулов завоевал золото ЧМ по тяжелой атлетике

Россиянин Артем Окулов занял первое место на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде.

Выступающий в весовой категории до 89 килограммов Окулов взял вес 372 кг (166 кг в рывке, 206 кг в толчке).

Серебро у Павла Ходасевича из Белоруссии — 371 кг (169 кг + 202 кг). Третьим стал Реваз Давитадзе из Грузии — 371 кг (168 кг + 203 кг).

Это первая победа российских штангистов после отстранения от участия в международных соревнованиях.

Напомним, россияне в последний раз выступали на чемпионате мира по тяжелой атлетике в 2015 году. Затем они были отстранены от участия в Олимпийских играх 2016 года из-за ряда положительных допинг-проб.

В октябре 2017 года Федерация тяжелой атлетики России на один год была отстранена от участия в любых международных соревнованиях.