Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ВФЛА не может начать выплату долга 

News.ru + ещё 58 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не может начать выплату долга Международной ассоциации легкоатлетической федераций (IAAF), так как соответствующие юридические документы ещё не подписаны.
«15 ноября мы отправили письмо в IAAF с просьбой о встрече с уполномоченными представителями IAAF для того, чтобы обсудить детали и порядок оплаты. Дело в том, что для того, чтобы выплатить более 2,7 миллиона долларов, нам необходимо оформить ряд юридических документов (договор и т. д.)», — приводит слова президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина ТАСС. Шляхтин добавил, что ВФЛА будет просить рассрочку из-за крупного размера выплаты.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании антидопингового расследования.
News.ru писал также, что лучшую футболистку мира попросили станцевать тверк.
News.ru: последние новости
Фехтовальщица Горохова победила в номинации «Эпоха спорта» Зеппельт анонсировал новый фильм про допинг Венгрия примет чемпионат мира по лёгкой атлетике
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нас серьезно подкосили травмы»
Отец Хабиба выполнил просьбу Путина
Названа причина смерти 18-летнего футболиста «Локомотива»37
Названы спортсмены года в России1
Модрич чудом избежал тюрьмы
Видео
03:01
Ещё одна российская фигуристка перешла к Орсеру
Фигурное катание
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
02:03
«МЮ» — «Арсенал»: три ставки на главный матч тура АПЛ
Футбол
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
00:45
«Был неадекватен после капель»: погиб юный футболист
Футбол Статьи
00:40
Зидан затесался в компанию пожилых китаянок
Футбол
02:13
Игрок «Локомотива» заявил об угрозах
Футбол
00:30
Чемпион по гандболу найден мертвым в Москве
Гандбол
01:07
Пропавший полузащитник «Локомотива» найден мертвым
Футбол
01:04
Детские хоккейные команды устроили массовую драку
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение