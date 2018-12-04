Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не может начать выплату долга Международной ассоциации легкоатлетической федераций (IAAF), так как соответствующие юридические документы ещё не подписаны.
«15 ноября мы отправили письмо в IAAF с просьбой о встрече с уполномоченными представителями IAAF для того, чтобы обсудить детали и порядок оплаты. Дело в том, что для того, чтобы выплатить более 2,7 миллиона долларов, нам необходимо оформить ряд юридических документов (договор и т. д.)», — приводит слова президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина ТАСС. Шляхтин добавил, что ВФЛА будет просить рассрочку из-за крупного размера выплаты.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании антидопингового расследования.
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