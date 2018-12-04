ВФЛА не может начать выплату долга

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не может начать выплату долга Международной ассоциации легкоатлетической федераций (IAAF), так как соответствующие юридические документы ещё не подписаны.

«15 ноября мы отправили письмо в IAAF с просьбой о встрече с уполномоченными представителями IAAF для того, чтобы обсудить детали и порядок оплаты. Дело в том, что для того, чтобы выплатить более 2,7 миллиона долларов, нам необходимо оформить ряд юридических документов (договор и т. д.)», — приводит слова президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина ТАСС. Шляхтин добавил, что ВФЛА будет просить рассрочку из-за крупного размера выплаты.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании антидопингового расследования.

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