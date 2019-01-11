Ватикан помечтал об Олимпиаде

В Ватикане появилась собственная команда по легкой атлетике — впоследствии в городе-государстве рассчитывают присоединиться к олимпийскому движению. Об этом сообщает NBC News.

Ватикан подписал соглашение с Олимпийским комитетом Италии, что позволило его команде присоединиться к Итальянской ассоциации легкой атлетики. Среди первых легкоатлетов страны значатся монахини, священники, фармацевты, представители Швейцарской гвардии и 62-летний профессор, работающий в Ватиканской апостольской библиотеке.

Команда рассчитывает выступить на различных международных стартах. К таким соревнованиям относятся Средиземноморские игры и Игры малых государств Европы.