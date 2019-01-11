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Ватикан помечтал об Олимпиаде 

Lenta.ru + ещё 10 23 часа назад
Фото: Reuters
В Ватикане появилась собственная команда по легкой атлетике — впоследствии в городе-государстве рассчитывают присоединиться к олимпийскому движению. Об этом сообщает NBC News.
Ватикан подписал соглашение с Олимпийским комитетом Италии, что позволило его команде присоединиться к Итальянской ассоциации легкой атлетики. Среди первых легкоатлетов страны значатся монахини, священники, фармацевты, представители Швейцарской гвардии и 62-летний профессор, работающий в Ватиканской апостольской библиотеке.
Команда рассчитывает выступить на различных международных стартах. К таким соревнованиям относятся Средиземноморские игры и Игры малых государств Европы.
«Наша мечта — узреть флаг Ватикана на открытии Олимпийских игр», — заявил глава отдела спорта Министерства культуры Ватикана Мельчор Санчес де Toca и Аламеда. При этом чиновник не стал называть сроки достижения цели, отметив, что ватиканская команда готова к участию в турнирах, обладающих «культурной и символической ценностью».
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Легкая атлетика , Прочее , телеканал NBC
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