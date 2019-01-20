Ласицкене выиграла «Битву полов» с лучшим результатом зимнего сезона в мире

Неоднократная чемпионка мира Мария Ласицкене стала абсолютной победительницей турнира по прыжкам в высоту между мужчинами и женщинами «Битва полов». В турнире выступили 12 сильнейших российских спортсменов — шестеро женщин и шестеро мужчин. Подсчёт очков проходил с использованием таблиц венгра Божидара Спириева.

Борьбу за победу вели женщины — Ласицкене и Анна Чичерова . Начав с высоты 1,85 м, девушки так увлеклись, что Мария установила лучший результат зимнего сезона в мире, преодолев планку на высоте 2,05 м, а Анна остановилась на высоте 2,01, повторив свой лучший результат в сезоне, который теперь является вторым в мире.

У мужчин лучшим был бронзовый призёр чемпионата Европы-2018 Илья Иванюк, показавший скромный результат 2,26 м. По таблице Спириева это соответствует 1143 очкам. Ласицкене набрала 1249 очков, Чичерова — 1229.