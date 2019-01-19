Украинской легкоатлетке разрешили выступать в России

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила украинской бегунье Наталии Погребняк выступать на национальных соревнованиях по легкой атлетике в России.

«Наталия вышла замуж и получила российское гражданство, и IAAF в ответ на наш запрос разрешила этой спортсменке выступать на внутрироссийских стартах», — цитирует ТАСС исполнительного директора Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Александра Паркина.

В январе 2017 года она вышла замуж за российского легкоатлета Дмитрия Сорокина

Полноценная смена спортивного гражданства для легкоатлетки пока невозможна. Право представлять Россию на международной арене появится у спортсменки с восстановлением ВФЛА в правах.

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