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Украинской легкоатлетке разрешили выступать в России 

News.ru + ещё 7 19 января 2019
Фото: EPA
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила украинской бегунье Наталии Погребняк выступать на национальных соревнованиях по легкой атлетике в России.
«Наталия вышла замуж и получила российское гражданство, и IAAF в ответ на наш запрос разрешила этой спортсменке выступать на внутрироссийских стартах», — цитирует ТАСС исполнительного директора Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Александра Паркина.
В январе 2017 года она вышла замуж за российского легкоатлета Дмитрия Сорокина.
Полноценная смена спортивного гражданства для легкоатлетки пока невозможна. Право представлять Россию на международной арене появится у спортсменки с восстановлением ВФЛА в правах.
30-летняя Погребняк — Заслуженный мастер спорта Украины. Она чемпионка Европы (2010 года) в эстафете 4×100 м (вместе с Елизаветой Брызгиной, Марией Ремень и Олесей Повх).
Как писал News.ru, МОК мог скрыть доказательства невиновности россиян перед ОИ.
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Легкая атлетика , Мария Ремень , Олеся Повх , Дмитрий Сорокин , ИТАР-ТАСС
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