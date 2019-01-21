Российским легкоатлетам разрешили выступать в нейтральном статусе

Свыше 40 российских спортсменов допущены к участию под нейтральным флагом в международных соревнованиях, сообщила Международная ассоциация легкоатлетических федераций.

В субботу Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила о том, что 149 российских атлетов подали заявки на участие в международных турнирах.

В декабре Международная ассоциация легкой атлетики продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики.