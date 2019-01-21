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Российским легкоатлетам разрешили выступать в нейтральном статусе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 12 часов назад
Свыше 40 российских спортсменов допущены к участию под нейтральным флагом в международных соревнованиях, сообщила Международная ассоциация легкоатлетических федераций.
В частности, в список вошли прыгунья в высоту Мария Ласицкене и барьерист Сергей Шубенков, передает РИА «Новости».
В субботу Всероссийская федерация легкой атлетики сообщила о том, что 149 российских атлетов подали заявки на участие в международных турнирах.
В декабре Международная ассоциация легкой атлетики продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики.
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Легкая атлетика , Видео , Сергей Шубенков , РИА Новости
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