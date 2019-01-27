Ласицкене выиграла «Кубок Сталинграда»

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене одержала победу на легкоатлетическом турнире "Кубок Сталинграда", прошедшем в Волгограде.

Лидер зимнего сезона, обладающая результатом 2,03 м, в воскресенье выиграла соревнования, преодолев высоту 2,01 м. Спортсменка предприняла три попытки на 2,05, но они не увенчались успехом.

Ранее Ласицкене в числе 42 российских легкоатлетов получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение на выступление на международных стартах в нейтральном статусе.