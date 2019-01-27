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Ласицкене выиграла «Кубок Сталинграда» 

РИА Новости 27 января 2019
Фото: РИА Новости
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене одержала победу на легкоатлетическом турнире "Кубок Сталинграда", прошедшем в Волгограде.
Лидер зимнего сезона, обладающая результатом 2,03 м, в воскресенье выиграла соревнования, преодолев высоту 2,01 м. Спортсменка предприняла три попытки на 2,05, но они не увенчались успехом.
Ранее Ласицкене в числе 42 российских легкоатлетов получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение на выступление на международных стартах в нейтральном статусе.
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