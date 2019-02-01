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WADA одобряет дисквалификацию 12 российских легкоатлетов 

Газета.Ru + ещё 8 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приветствует решение дисквалифицировать 12 российских легкоатлетов за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.
Как отметил генеральный директор WADA Оливье Ниггли, решение Спортивного арбитражного суда (CAS) демонстрирует эффект от получения данных из Московской лаборатории.
"Эти решения приветствуются спортсменами, антидопинговыми организациями, WADA и всеми, кто заботится о чистоте спорта. Это должно убедить спортсменов в том, что проводится большая работа организациями, которые стремятся обеспечить справедливость", — начал он.
"Это еще раз подчеркивает, насколько важно успешное получение данных бывшей московской антидопинговой лаборатории для чистоты спорта, а также подтверждает верность решения, принятого исполкомом WADA 20 сентября 2018 года о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА)", — подчеркнул функционер.
1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновными 12 российских легкоатлетов в нарушении антидопинговых правил. В числе обвиненных российских спортсменов вошли олимпийские призеры Иван Ухов и Светлана Школина (оба — прыжки в высоту). Также в число виновных вошли Люкман Адамс (тройной прыжок), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег), Юлия Кондакова (бег), Анна Булгакова (метание молота), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Лысенко (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота).
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг обвинения российских легкоатлетов в допинге.
Ранее сообщалось, что МИД России отметил пагубность "закона Родченкова".
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Легкая атлетика , Екатерина Галицкая , Юлия Кондакова , Вера Ганеева , Люкман Адамс , Иван Юшков , Светлана Школина , Татьяна Фирова , Анна Булгакова , Иван Ухов , Татьяна Лысенко , Мария Беспалова , МИД , Всемирное антидопинговое агентство , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС
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