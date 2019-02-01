Российского легкоатлета Ивана Ухова лишат золота ОИ

ТАСС. Российский легкоатлет Иван Ухов будет лишен золото Олимпийских игр 2012 года за нарушение антидопинговых правил, передает

1 февраля спортивный арбитраж в Лозанне (CAS) признал 12 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил, в их числе олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам с шестом Иван Ухов и чемпион мира в помещении 2014 года в тройном прыжке Люкман Адамс

CAS аннулировал результат Ухова, показанный на Играх 2012 года в Лондоне. Он будет лишен золотой медали и дисквалифицирован на 4 года. Все его результаты с 16 июля 2012 года по 31 декабря 2015 года аннулированы.