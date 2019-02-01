Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российского легкоатлета Ивана Ухова лишат золота ОИ 

Рамблер + ещё 12 8 часов назад
Фото: ТАСС
Российский легкоатлет Иван Ухов будет лишен золото Олимпийских игр 2012 года за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.
1 февраля спортивный арбитраж в Лозанне (CAS) признал 12 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил, в их числе олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам с шестом Иван Ухов и чемпион мира в помещении 2014 года в тройном прыжке Люкман Адамс.
Российского футболиста дисквалифицировали за допинг
CAS аннулировал результат Ухова, показанный на Играх 2012 года в Лондоне. Он будет лишен золотой медали и дисквалифицирован на 4 года. Все его результаты с 16 июля 2012 года по 31 декабря 2015 года аннулированы.
Легкая атлетика , Люкман Адамс , Иван Ухов , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Хабиб отреагировал на дисквалификацию за массовую драку
MMA
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
Шарапова отказалась от выступлений в Петербурге
Теннис
Бобровский сделал великолепный сейв, потеряв клюшку
Хоккей
Футболист сборной России перебрался в Европу
Футбол
«Ей место на помойке»: украинский игрок обвиняется в насилии
Футбол Статьи
Роковое плечо: что Шараповой делать дальше
Теннис Статьи
«Он не захочет уходить вот так»
MMA Статьи
Лидер сборной РФ против Губерниева. Скандал всё-таки начался
Биатлон Статьи
Туктамышева высмеяла фанатов Загитовой
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение