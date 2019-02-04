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Кривошапка отреагировала на дисквалификацию атлетов 

News.ru + ещё 13 9 часов назад
Фото: globallookpress.com
Российская бегунья Антонина Кривошапка, комментируя дисквалификацию 12 российских легкоатлетов, заявила, что не следит за такими рода новостями.
«Если честно, я даже не вникала (в решение CAS — ред.), потому что не слежу за этими разными новостями, не читаю. Мне некогда. Слышала от тренеров, которые обсуждали этот вопрос между собой. Но пока что ещё не читала, не разбиралась, что произошло», — сказала спортсменка News.ru.
Трёхкратная чемпионка Европы по лёгкой атлетике россиянка Кривошапка на прошедших в Москве соревнованиях «Русская зима» показала лучший результат сезона в мире на дистанции 400 метров. 31-летняя бегунья преодолела дистанцию за 51,86 секунды. Кривошапка была дисквалифицирована на два года за употребление запрещённых препаратов. Срок её отстранения закончился 6 сентября 2018 года.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил. Среди них олимпийский чемпион Лондона-2012 прыгун в высоту Иван Ухов и первый темнокожий легкоатлет в составе сборной России Люкман Адамс.
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Комментарии
Легкая атлетика , Люкман Адамс , Иван Ухов , Антонина Кривошапка
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