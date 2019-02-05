РУСАДА вновь дисквалифицировало спортсменов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняла решение дисквалифицировать двух спортсменов. Общий срок дисквалификации обоих спортсменов составил 5 лет.

На четыре года дисквалифицирована чемпионка России прошлого года по скоростному спуску Вера Дутова. Об этом сообщила пресс-служба РУСАДА. Срок её отстранения отсчитывается с 1 августа 2018 года.

Пятикратный чемпион России по маутинбайку Николай Пухирь дисквалифицирован на год, начиная с 1 августа 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).