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Кирдяпкину дисквалифицировали на три года 

Рамблер 9 часов назад
Фото: ТАСС
Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую спортсменку Анисю Кирдяпкину (спортивная ходьба) виновной в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Кирдяпкину, уже завершившую карьеру, дисквалифицировали на три года: с 27 июля 2017-го до 26 июля 2020 года.
Все ее результаты, достигнутые в период с 25 февраля 2011-го по 11 октября 2013 года, аннулированы.
По решению суда спортсменка лишилась серебряной медали Чемпионата мира-2013, и «бронзы» Чемпионата мира-2011.
Кирдяпкина завершила спортивную карьеру в 2015 году. Дело против нее инициировала Международная ассоциация легкоатлетических федераций, заявившая об отклонении показателей в ее паспорте крови.
Представитель ВФЛА заявил «Интерфаксу», что обычно за аномальные показатели крови отстраняют на два года. Он предположил, что в деле могли быть отягчающие обстоятельства. В ВФЛА отметили, что у спортсменки есть три недели на подачу апелляции.
Координатор ВФЛА Елена Иконникова сообщила ТАСС, что из-за решения суда Кирдяпкиной придется на время оставить деятельность тренера в своей спортивной школе.
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Легкая атлетика
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