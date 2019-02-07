Кирдяпкину дисквалифицировали на три года

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую спортсменку Анисю Кирдяпкину (спортивная ходьба) виновной в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Кирдяпкину, уже завершившую карьеру, дисквалифицировали на три года: с 27 июля 2017-го до 26 июля 2020 года.

Все ее результаты, достигнутые в период с 25 февраля 2011-го по 11 октября 2013 года, аннулированы.

По решению суда спортсменка лишилась серебряной медали Чемпионата мира-2013, и «бронзы» Чемпионата мира-2011.

Кирдяпкина завершила спортивную карьеру в 2015 году. Дело против нее инициировала Международная ассоциация легкоатлетических федераций, заявившая об отклонении показателей в ее паспорте крови.

Представитель ВФЛА заявил «Интерфаксу», что обычно за аномальные показатели крови отстраняют на два года. Он предположил, что в деле могли быть отягчающие обстоятельства. В ВФЛА отметили, что у спортсменки есть три недели на подачу апелляции.

Координатор ВФЛА Елена Иконникова сообщила ТАСС, что из-за решения суда Кирдяпкиной придется на время оставить деятельность тренера в своей спортивной школе.