Россиянка Виктория Прокопенко, выступающая в тройном прыжке, из-за травмы не выступит на чемпионате Европы в помещении в шотландском Глазго.
«Виктория из-за травмы стопы в этом зимнем сезоне выступать не будет, следовательно, она пропустит и чемпионат Европы в Глазго», — приводит ТАСС слова старшего тренера сборной России в группе прыжков Антона Назарова.
Он отметил, что 27-летняя спортсменка должно восстановиться к лету.
Прокопенко имеет выполненный норматив на участие в первенстве Европы, а также допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для выступления в нейтральном статусе.
Чемпионат Европы в помещении пройдет в Глазго с 1 по 3 марта.
Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене победила на международном турнире по прыжкам в высоту в Словакии.