Легкоатлетка Прокопенко пропустит зимний ЧЕ в Глазго из-за травмы

Россиянка Виктория Прокопенко, выступающая в тройном прыжке, из-за травмы не выступит на чемпионате Европы в помещении в шотландском Глазго.

«Виктория из-за травмы стопы в этом зимнем сезоне выступать не будет, следовательно, она пропустит и чемпионат Европы в Глазго», — приводит ТАСС слова старшего тренера сборной России в группе прыжков Антона Назарова.

Он отметил, что 27-летняя спортсменка должно восстановиться к лету.

Прокопенко имеет выполненный норматив на участие в первенстве Европы, а также допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для выступления в нейтральном статусе.

Чемпионат Европы в помещении пройдет в Глазго с 1 по 3 марта.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене победила на международном турнире по прыжкам в высоту в Словакии.