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Легкоатлетка Прокопенко пропустит зимний ЧЕ в Глазго из-за травмы 

RT на русском + ещё 2 14 часов назад
Фото: rusathletics.info
Россиянка Виктория Прокопенко, выступающая в тройном прыжке, из-за травмы не выступит на чемпионате Европы в помещении в шотландском Глазго.
«Виктория из-за травмы стопы в этом зимнем сезоне выступать не будет, следовательно, она пропустит и чемпионат Европы в Глазго», — приводит ТАСС слова старшего тренера сборной России в группе прыжков Антона Назарова.
Он отметил, что 27-летняя спортсменка должно восстановиться к лету.
Прокопенко имеет выполненный норматив на участие в первенстве Европы, а также допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для выступления в нейтральном статусе.
Чемпионат Европы в помещении пройдет в Глазго с 1 по 3 марта.
Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене победила на международном турнире по прыжкам в высоту в Словакии.
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Легкая атлетика , Антон Назаров , ИТАР-ТАСС
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