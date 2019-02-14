Завьялова и Холмогоров победили в беге на 800 м

Екатерина Завьялова (до замужества — Поистогова) и Константин Холмогоров стали победителями соревнований в беге на 800 метров на чемпионате России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Москве.

Завьялова в четверг в финале пробежала дистанцию за 2 минуты 0,59 секунды. Второе место заняла Александра Гуляева (2.00,86), третьей стала Светлана Улога (2.01,83).

Холмогоров стал победителем мужских соревнований, показав результат 1 минута 49,43 секунды. Вторым стал Сергей Дубровский (1.49,79), третьим — Николай Вербицкий (1.49,99).