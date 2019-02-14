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Завьялова и Холмогоров победили в беге на 800 м 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Екатерина Завьялова (до замужества — Поистогова) и Константин Холмогоров стали победителями соревнований в беге на 800 метров на чемпионате России по легкой атлетике в помещении, который проходит в Москве.
Завьялова в четверг в финале пробежала дистанцию за 2 минуты 0,59 секунды. Второе место заняла Александра Гуляева (2.00,86), третьей стала Светлана Улога (2.01,83).
Холмогоров стал победителем мужских соревнований, показав результат 1 минута 49,43 секунды. Вторым стал Сергей Дубровский (1.49,79), третьим — Николай Вербицкий (1.49,99).
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