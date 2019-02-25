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Российский легкоатлет дисквалифицирован на длительный срок 

Газета.Ru + ещё 11 25 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало российского метателя копья Германа Комарова за нарушение антидопинговых правил, сообщает "Советский спорт".
По информации пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), срок дисквалификации составляет восемь лет.
24-летний спортсмен обвиняется в нарушении пункта 2.3. Общероссийских антидопинговых правил (уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб).
Срок наказания будет отсчитываться с 25 июня 2019 года после окончания санкций, которые были применены к спортсмену ранее и действуют до сих пор.
Комаров был также дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил с 25 июня 2015 года по 24 июня 2019 года.
В 2014 году Комаров завоевал бронзовую медаль чемпионата России.
Ранее российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) дисквалифицировали за допинг на два года.
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