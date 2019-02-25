Российский легкоатлет дисквалифицирован на длительный срок

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало российского метателя копья Германа Комарова за нарушение антидопинговых правил, сообщает "Советский спорт"

По информации пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), срок дисквалификации составляет восемь лет.

24-летний спортсмен обвиняется в нарушении пункта 2.3. Общероссийских антидопинговых правил (уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб).

Срок наказания будет отсчитываться с 25 июня 2019 года после окончания санкций, которые были применены к спортсмену ранее и действуют до сих пор.

Комаров был также дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил с 25 июня 2015 года по 24 июня 2019 года.

В 2014 году Комаров завоевал бронзовую медаль чемпионата России.

Ранее российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) дисквалифицировали за допинг на два года.