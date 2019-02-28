Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) не допустила 13 российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в 2019 году под нейтральным флагом. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Причиной отказа в международной ассоциации назвали недостаточный срок пребывания этих атлетов в пуле тестирования.
В список спортсменов, чьи заявки на участие в международных соревнованиях не были удовлетворены вошли:
- Михаил Акименко (прыжок в высоту);
- Юрий Чечун (марафон);
- Надежда Деркач (метание диска);
- Александр Добренький (метания);
- Александр Юрченко (тройной прыжок);
- Ирина Иванова (прыжок с шестом);
- Ирина Колесниченко (Давыдова) (400 м с/б);
- Александр Мищенко (выносливость, 1500 м и другие дистанции); Мария Огрицко (метание диска);
- Виталий Павлов (тройной прыжок);
- Андрей Попов (1500 м, 5000 м);
- Рудакова Екатерина (800 м, 1500 м);
- Виктория Васейкина (многоборье).