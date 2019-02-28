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Российских легкоатлетов не допустили до мировых турниров 

Рамблер + ещё 1 6 часов назад
Фото: ТАСС
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) не допустила 13 российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в 2019 году под нейтральным флагом. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Причиной отказа в международной ассоциации назвали недостаточный срок пребывания этих атлетов в пуле тестирования.
В список спортсменов, чьи заявки на участие в международных соревнованиях не были удовлетворены вошли:
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Легкая атлетика , Виталий Павлов , Ирина Иванова , Екатерина Рудакова , Александр Юрченко , Александр Мищенко , Андрей Попов
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