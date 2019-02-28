Российских легкоатлетов не допустили до мировых турниров

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) не допустила 13 российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в 2019 году под нейтральным флагом. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Причиной отказа в международной ассоциации назвали недостаточный срок пребывания этих атлетов в пуле тестирования.

В список спортсменов, чьи заявки на участие в международных соревнованиях не были удовлетворены вошли: