К международным соревнованиям не допустили 13 российских легкоатлетов

Они намеревались участвовать в нейтральном статусе, однако Международная ассоциация легкоатлетических федераций отказала им.

Как пояснили во Всероссийской федерации лёгкой атлетики, в качестве причины называется недостаточный срок пребывания спортсменов в пуле тестирования.