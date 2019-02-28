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К международным соревнованиям не допустили 13 российских легкоатлетов 

Говорит Москва 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Они намеревались участвовать в нейтральном статусе, однако Международная ассоциация легкоатлетических федераций отказала им.
Как пояснили во Всероссийской федерации лёгкой атлетики, в качестве причины называется недостаточный срок пребывания спортсменов в пуле тестирования.
В текущем году в международных стартах не смогут участвовать: Михаил Акименко (прыжки в высоту), Юрий Чечун (марафон), Александр Добренький, Надежда Деркач, Мария Огрицко (все — метание диска), Александр Юрченко, Виталий Павлов (оба — тройной прыжок), Ирина Иванова (прыжок с шестом), Ирина Колесниченко (бег с барьерами), Александр Мищенко, Андрей Попов (оба — бег), Екатерина Рудакова (бег с барьерами), Виктория Васейкина (многоборье).
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