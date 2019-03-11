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Стала известна полная сумма долга ВФЛА перед IAAF 

RT на русском + ещё 24 21 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал о ситуации с задолженностью организации перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).
По словам Шляхтина, которые приводит пресс-служба ВФЛА, организации получила от IAAF официальное письмо с суммой задолженности за период с 1 июля по 31 декабря 2018 года, которая составляет порядка $460 тыс., что в сумме с долгом за период с 2015 года по 30 июня 2018 года составляет $3,22 млн От отметил, что ВФЛА ведёт поиск источников для покрытия задолженности, что финансовая ситуация в федерации остаётся непростой после оттока спонсоров, ставшего следствием допинг-скандала.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. Начиная с декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Ранее в IAAF заявили, что нет временных рамок по срокам восстановления ВФЛА.
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Легкая атлетика , Дмитрий Шляхтин
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