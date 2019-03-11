Российских атлетов не восстановили в правах 

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать в правах российскую легкоатлетическую федерацию, которую отстранили из-за допингового скандала.
Причин несколько. Во-первых, была задержана финансовая компенсация покрывающая расходы на деятельность рабочей группы по допинговому скандалу. Во-вторых, IAAF до сих пор не получила образцы из московской лаборатории, которые изучаются Всемирным антидопинговым агентством (WADA). В-третьих, рабочая группа международной федерации хочет потребовать от национальной федерации разъяснения, почему некоторые участники допингового скандала до сих пор занимают свои посты. Все это по разным причинам вызывает возмущение у спортивного обозревателя Business FM Ивана Швеца:
«Два пункта претензий к нам прежние: невыплата 3 млн долларов за расходы рабочих групп Международной федерации легкой атлетики и перепроверка допинг-проб из Московской лаборатории. Первое — это просто безобразие: новый президент отечественной федерации королевы спорта Дмитрий Шляхтин не может найти такие деньги, как ни старается. А власть, которая привлекает к своим пиар-акциям российских чемпионов, не соизволит помочь, так, что ли? Ну а второе замыкается на WADA: электронные данные Мослаборатории уже у них, а повторные тесты проб начнутся летом, сроки установлены и установлены не нами, а WADA. Но те две проблемы решаемы. Огорчает совсем другое глава рабочей группы по нашему восстановлению заявил, что инициирует новую проверку теперь уже обновленной и абсолютно чистой Всероссийской федерации после нового фильма Хайо Зеппельта, в котором упомянут бывший главный тренер сборной России Валентин Маслаков. Как пример, что фигуранты старого допинг-скандала по-прежнему на своих местах. Почему он берет в работу данные Зеппельта? Ведь они на сей раз абсолютно неверны. Маслаков в 2015 году ушел в отставку, потому что сделал то, что у нас вообще-то не делают: принял ответственность на себя. Он поступил так, как поступают на Западе: ушел с руководящего поста, но продолжил тренировать. Ни в каких списках Макларена, Шмидта или Родченкова его не было. И почему ему нельзя в таком случае работать личным тренером молодых спортсменов?»
«Как только мы получим все необходимое, мы серьезно рассмотрим этот вопрос и вынесем рекомендацию Совету IAAF по восстановлению», — заявил глава рабочей комиссии по восстановлению России Руне Андерсен