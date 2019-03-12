Восемь российских легкоатлетов включены в новый пул допинг-тестирования IAAF

Восемь российских легкоатлетов вошли в новый пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом ТАСС сообщила антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.

"IAAF уведомила нас о том, что в новый международный пул допинг-тестирования включены восемь российских легкоатлетов, которые имеют нейтральный статус, — сказала Иконникова. — По сравнению с предыдущим пулом никаких изменений не произошло".

В то же время, в национальный регистрируемый и расширенный пулы тестирования Российского антидопингового агентства в 2019 году включены 430 легкоатлетов (268 и 162 соответственно).