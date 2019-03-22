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Ходока из России лишили медалей за допинг 

Рамблер 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Ходок из России Александр Иванов лишен медалей чемпионата мира 2013 года и чемпионата Европы 2014-го за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
На мировом первенстве по легкой атлетике 2013 года, которое прошло в Москве, Иванов выиграл золото в ходьбе на 20 километров, а на чемпионате Европы 2014-го в Цюрихе — серебро на той же дистанции.
В пресс-службе ВФЛА сообщили, что в паспорте крови Иванова были найдены отклонения, из-за чего дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА признал ходока нарушителем пункта Общероссийских антидопинговых правил «Использование или попытка использования запрещенной субстанции или метода».
По этой причине Александр Иванов был дисквалифицирован на три года, начиная со 2 мая 2017 года — даты его временного отстранения, — а все спортивные результаты, продемонстрированные им с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014-го, будут аннулированы.
Соревнования по спортивной ходьбе на 20 километров среди мужчин на чемпионате Европы-2014, на которых Иванов завоевал серебряную медаль, состоялись 13 августа.
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Легкая атлетика , Александр Иванов , ИТАР-ТАСС
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