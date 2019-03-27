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Ходок Широбоков подал заявку на нейтральный статус 

ТАСС + ещё 11 20 часов назад
Фото: ТАСС
Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в спортивной ходьбе на 20 км Сергей Широбоков подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение нейтрального статуса.
Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.
ВФЛА 19 декабря получила от IAAF регламент подачи российскими легкоатлетами заявок на участие в международных стартах 2019 года в нейтральном статусе.
Спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом в сезоне-2018, могут оформить заявку в упрощенном порядке. К настоящему времени IAAF определилась с 63 российскими легкоатлетами, кто в 2019 году имеет право выступать на международных стартах. В их числе — лидеры сборной России: Мария Ласицкене, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Тимур Моргунов и т. д.
"По состоянию на 27 марта к нам поступили заявки от 261 легкоатлета, 244 из них уже отправлены в IAAF, в том числе, и заявка Сергея Широбокова", — заметила Юхарева.
Как сообщили ТАСС в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), в течение января-февраля 2019 года Широбоков четырежды проходил допинг-контроль РУСАДА, за 2018 год — 16 раз.
20-летний Широбоков в середине февраля на командном чемпионате России в Сочи показал второй результат на дистанции 20 км.
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Комментарии
Легкая атлетика , Анжелика Сидорова , Сергей Шубенков
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