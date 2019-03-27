Ходок Широбоков подал заявку на нейтральный статус

Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в спортивной ходьбе на 20 км Сергей Широбоков подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение нейтрального статуса.

Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

ВФЛА 19 декабря получила от IAAF регламент подачи российскими легкоатлетами заявок на участие в международных стартах 2019 года в нейтральном статусе.

Спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом в сезоне-2018, могут оформить заявку в упрощенном порядке. К настоящему времени IAAF определилась с 63 российскими легкоатлетами, кто в 2019 году имеет право выступать на международных стартах. В их числе — лидеры сборной России: Мария Ласицкене, Сергей Шубенков Анжелика Сидорова , Тимур Моргунов и т. д.

"По состоянию на 27 марта к нам поступили заявки от 261 легкоатлета, 244 из них уже отправлены в IAAF, в том числе, и заявка Сергея Широбокова", — заметила Юхарева.

Как сообщили ТАСС в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), в течение января-февраля 2019 года Широбоков четырежды проходил допинг-контроль РУСАДА, за 2018 год — 16 раз.

20-летний Широбоков в середине февраля на командном чемпионате России в Сочи показал второй результат на дистанции 20 км.