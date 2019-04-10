Самый быстрый человек в мире мечтает стать футболистом. Зачем ему это нужно?

Ямаец Усэйн Болт — самый быстрый бегун, ему принадлежат мировые рекорды в беге на 100 и 200 метров, он восемь раз выиграл Олимпиаду и 11 раз побеждал на чемпионатах мира. В 2017-м году Болт завершил карьеру в легкой атлетике, но со спортом не расстался. Влюбленный в футбол ямаец захотел подписать контракт с топ-клубом. Как Болт сменил профессию, и всерьез ли он это делает — разбиралась «Лента.ру».

«Самый быстрый человек теперь футболист»

Болт никогда не скрывал любви к футболу и особенно к английскому « Манчестер Юнайтед ». В мае 2011 года он посетил финал Лиги чемпионов, в котором манкунианцы проиграли «Барселоне». Результат ямайцу был не важен, он мечтал, как после окончания карьеры в легкой атлетике заиграет в составе МЮ. Под руководством любимого сэра Алекса Фергюсона

С Фергюсоном не вышло, уже через два года шотландец перестанет тренировать команду. Сам Болт завершит карьеру в 2017-м и уйдет в продолжительный загул. Устав, наконец, от бесконечных вечеринок, фотосессий и походов в KFC, экс-спортсмен попытается ворваться в большой футбол.

Сначала газеты пестрели заголовками о сотрудничестве Болта с дортмундской «Боруссией». Спринтер всерьез отнесся к предложению, говорил, что главное его достоинство — скорость, и козырял дружбой с Полем Погба Рахимом Стерлингом , которые поддерживали его начинание и верили в успех. Но для немецкой команды приглашение звезды было лишь удачным маркетинговым ходом.

Игроки основного состава разъехались по национальным командам, до следующего матча было еще две недели — идеальный момент развлечь фанатов. Вывеска «Самый быстрый человек — теперь футболист» оправдала себя, на открытую тренировку пришло две тысячи зрителей. Основной состав заменили на молодежку, полузащитник Марио Гетце отдал голевой пас на Болта, и резервный голкипер дубля Ян Реккерт, сыгравший лишь один матч в четвертой лиге Германии, пропустил мяч от ямайской звезды.

Болт остался доволен дебютом, а вот главный тренер «Боруссии» Петер Штегер скептически отнесся к выступлению спринтера. Отметил, что Усэйну предстоит приложить массу усилий, и вряд ли ему хватит сил и времени, чтобы заиграть на приличном уровне. Даже скоростные данные ямайца перестали быть достоинством.

Исследования журналистов Science and Football IV доказали, что Болт демонстрирует скорость на прямой без необходимости маневра, а специфика футбола требует от игроков многократных ускорений в разных направлениях. Не лучший расклад для спринтера.

Но мнения экспертов не остановили спортсмена.

«Я приехал сюда не ради шутки»

Уже в июне 2018-го Болт дебютировал за норвежский футбольный клуб «Стремсгодсет». В товарищеском матче против молодежной сборной Норвегии он вышел на замену на 71-й минуте. К тому моменту «Стремсгодсет» проигрывал со счетом 0:1. Ямаец оставался на поле до конца матча, нанес один удар по воротам и переломить исход матча не сумел. Но снова остался доволен.

Тогда же появились первые серьезные предложения из Латинской Америки. Например, от мексиканского клуба «Дорадос», где роль главного тренера фактически исполнял Диего Марадона . На улучшение результатов боссы клуба вряд ли рассчитывали, а вот увеличить цитируемость в СМИ и подзаработать на золотом дуэте «Марадона+Болт» — вполне. Ямаец от предложения отказался и улетел в Австралию.

Австралийский клуб «Централ Кост Маринерс» подписал с Болтом бессрочный тренировочный контракт. Соглашение не обещало ямайцу полноценного сотрудничества, но в отличие от предыдущих вариантов гарантировало реальную работу.

«Я рад приехать в Австралию. Всегда мечтал играть в футбол на профессиональном уровне. Знаю, что мне предстоит много работать для того, чтобы достичь уровня, необходимого для игры в высшей лиге. Я всегда говорил, что все возможно, не нужно думать о преградах», — говорил ямаец после приезда в Австралию.

Уже через два месяца Болт вышел в стартовом составе в товарищеском матче против «Макартур Саут Вест Юнайтед» и отметился дублем. На стадион пришли более 10 тысяч болельщиков, и «Маринерс» победили со счетом 4:0.

«Мой первый выход в старте, два забитых мяча — ощущения отличные. Все думают, что я приехал сюда ради шутки, а для меня это большое дело», — радовался Усэйн после матча.

«Играть в футбол — моя мечта»

Чемпионат Австралии, борющийся с финансовыми трудностями и низким интересом болельщиков, мог стать идеальным местом для старта профессиональной карьеры. Президент Федерации футбола Ямайки Майкл Рикеттс даже допустил приглашение Болта в сборную и обиделся, что тот подписал контракт не с ямайским клубом.

В то же время руководство «Маринерс», удовлетворенное прогрессом Болта, предложило ему контракт. По слухам, агент ямайца запросил слишком большую сумму за соглашение. Австралийцы были готовы платить ему 150 тысяч долларов в год, а он настаивал на 3 миллионах. Сам олимпийский чемпион уверял, что дело не в деньгах. «Это моя мечта, и я просто хочу понять, насколько хорош могу быть в этом деле», — объяснял он.

Болт говорил, что у него много предложений от разных клубов, и он подпишет контракт только на устраивающих его условиях. Возможно, ямаец почувствовал, что им снова воспользовались: Усэйн принес австралийскому клубу 6 миллионов новых подписчиков в социальных сетях, повысил цитируемость в СМИ и привел новую аудиторию на трибуны. На фоне негативных комментариев о неудачных выступлениях команды и отсутствии финансирования Болт мог бы стать для австралийцев спасательным кругом. Но он отказался.

«Это был хороший опыт. Мне действительно понравилось быть частью команды. Это совершенно иные ощущения, чем в легкой атлетике», — говорил Болт в декабре 2018-го. И пообещал, что с футболом покончено.

Но в начале апреля олимпийский чемпион вновь надел бутсы и провел тренировку с бразильским «Палмейрас». После спортсмену вручили футболку с фамилией и игровым номером — 9,58, в честь мирового рекорда на стометровке. Продемонстрировав знаменитый жест лучника, пускающего стрелу, Болт вновь заговорил о желании играть в футбол.

Предложений от бразильской команды пока не поступало. Один раз Болт уже отказался, может сбежать и на этот раз. Решение Усэйна покажет, что для него футбольная карьера: способ быть в центре внимания или искреннее желание остаться в спорте.