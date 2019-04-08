Бакулин временно отстранен из-за нарушений антидопинговых правил

Российский легкоатлет Сергей Бакулин , специализирующийся на спортивной ходьбе, временно отстранен от соревнований из-за нарушений антидопинговых правил, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Российский спортсмен обвиняется в использовании запрещенного вещества или метода.

Ранее Бакулин уже отбывал дисквалификацию за употребление допинга — в январе 2015 года спортсмен получил дисквалификацию сроком на 3 года и 2 месяца. Дисквалификация отсчитывалась с 24 декабря 2012 года. В марте 2016 года Бакулин решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) был лишен золотой медали чемпионата мира-2011 в Тэгу в спортивной ходьбе на 50 км.

В июне 2018 года Бакулин выиграл чемпионат России в Чебоксарах на дистанции 50 км.