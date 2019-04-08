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Бакулин временно отстранен из-за нарушений антидопинговых правил 

Спорт РИА Новости + ещё 5 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский легкоатлет Сергей Бакулин, специализирующийся на спортивной ходьбе, временно отстранен от соревнований из-за нарушений антидопинговых правил, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).
Российский спортсмен обвиняется в использовании запрещенного вещества или метода.
Ранее Бакулин уже отбывал дисквалификацию за употребление допинга — в январе 2015 года спортсмен получил дисквалификацию сроком на 3 года и 2 месяца. Дисквалификация отсчитывалась с 24 декабря 2012 года. В марте 2016 года Бакулин решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) был лишен золотой медали чемпионата мира-2011 в Тэгу в спортивной ходьбе на 50 км.
В июне 2018 года Бакулин выиграл чемпионат России в Чебоксарах на дистанции 50 км.
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Легкая атлетика , Сергей Бакулин
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