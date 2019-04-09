Спортсмен из Адыгеи трое суток бежал без сна

Последние метры дистанции бегун прошел пешком, сильно хромая.

Спортсмен из Адыгеи установил новый российский рекорд в ультрамарафоне. Виталий Диденко пробежал 480 километров без сна.

Весь маршрут занял у атлета 72 часа и за это время он лишь несколько раз делал перерывы для отдыха.

Последние километры оказались самыми тяжелыми.

Спортсмен до крови натер ноги, но не сошел с дистанции. На финишную прямую Диденко вышел практически пешком и сильно прихрамывая.

До мирового рекорда в 560 километров, который принадлежит американцу, нашему бегуну оставалось совсем немого. Его он планирует побить в следующий раз.