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Спортсмен из Адыгеи трое суток бежал без сна 

ТК «Звезда» + ещё 1 6 часов назад
Фото: tvzvezda.ru
Последние метры дистанции бегун прошел пешком, сильно хромая.
Спортсмен из Адыгеи установил новый российский рекорд в ультрамарафоне. Виталий Диденко пробежал 480 километров без сна.
Весь маршрут занял у атлета 72 часа и за это время он лишь несколько раз делал перерывы для отдыха.
Последние километры оказались самыми тяжелыми.
Спортсмен до крови натер ноги, но не сошел с дистанции. На финишную прямую Диденко вышел практически пешком и сильно прихрамывая.
До мирового рекорда в 560 километров, который принадлежит американцу, нашему бегуну оставалось совсем немого. Его он планирует побить в следующий раз.
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