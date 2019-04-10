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Прыгунья Клишина прокомментировала подписку Роналду на ее инстаграм 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Газета.ru
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина поделилась эмоциями от того, что нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Кришиану Роналду подписан на ее инстаграм, передает "Спорт-Экспресс".
Легкоатлетка ответила на вопрос, льстит ли ей внимание одного из самых известных футболистов мира.
"Льстит — неправильное слово. Конечно, приятно, когда на тебя подписан Роналду. Обычно у столь популярных людей мало подписок. Но я не могу сказать, что мне это прямо льстит. Просто приятно", — заявила Клишина.
Россиянка является вице-чемпионкой мира и двукратной победительницей чемпионата Европы в помещении.
Ранее в "Ювентусе" оценили возможность выхода Роналду на поле в матче с "Аяксом".
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Легкая атлетика , Дарья Клишина
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