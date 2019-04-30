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Легкоатлетка Ласицкене рассказала, сколько она зарабатывает 

RT на русском + ещё 5 23 часа назад
Фото: ТАСС
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене рассказала о своём заработке.
«Вместе со всем может набежать 250 тысяч рублей в месяц, это не так много», — приводит её слова bolshoisport.ru.
По её словам, часть из этих денег уходит на зарплаты менеджеру и тренеру, поэтому итоговая сумма ещё меньше. Она также рассказала, что такой заработок складывается и зарплаты, ставок и призовых.
«Параллельно выступаю за Московскую область и Кабардино-Балкарию. И за ЦСКА. Nike меня поддерживает, выплачивает гонорары за результат. От него всё зависит, это не футбол, где подписываешь контракт и потом можешь сидеть на скамейке запасных», — добавила Ласицкене.
Ранее сообщалось, что Ласицкене выступит на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине.
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