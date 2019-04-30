Легкоатлетка Ласицкене рассказала, сколько она зарабатывает

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене рассказала о своём заработке.

«Вместе со всем может набежать 250 тысяч рублей в месяц, это не так много», — приводит её слова bolshoisport.ru.

По её словам, часть из этих денег уходит на зарплаты менеджеру и тренеру, поэтому итоговая сумма ещё меньше. Она также рассказала, что такой заработок складывается и зарплаты, ставок и призовых.

«Параллельно выступаю за Московскую область и Кабардино-Балкарию. И за ЦСКА. Nike меня поддерживает, выплачивает гонорары за результат. От него всё зависит, это не футбол, где подписываешь контракт и потом можешь сидеть на скамейке запасных», — добавила Ласицкене.

Ранее сообщалось, что Ласицкене выступит на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине.