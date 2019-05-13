Американский бегун победил благодаря «прыжку супермена»

He went full Superman! @aggietrk's Infinite Tucker goes ALL OUT for the gold. #SCtop10 pic.twitter.com/gEr05kdPd9— SEC Network (@SECNetwork) 12 мая 2019 г. Американский бегун Инфинит Таккер стал победителем забега на 400 метров с барьерами на турнире «SEC Outdoor Track & Field Championships» благодаря нырку на финише. Видео появилось в Twitter-аккаунте SEC Network.

Таккер лидировал по ходу дистанции, однако на последних метрах его начал догонять соотечественник Роберт Грант. Чтобы выиграть забег, Таккер совершил нырок на финишной прямой. Организаторы турнира назвали его «прыжком супермена».

Пользователи социальных сетей согласились с такой характеристикой, комментируя пост фотографиями и гифками с супергероями.