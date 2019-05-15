IAAF по ошибке перевела $134 тыс. нигерийской федерации и не может вернуть деньги

Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) совершила ошибочный перевод в нигерийскую федерацию лёгкой атлетики и под угрозой дисквалификации пытается вернуть средства.

«17 мая 2017 года IAAF был совершён платёж $ 150 тыс., из которых $ 134 тыс. были зачислены ошибочно. 28 июня 2018 года нас уведомили, что Министерство спорта Нигерии готово вернуть 50% этой суммы, и, несмотря на серию телефонных разговоров, она всё ещё не была выплачена», — цитирует старшего руководителя IAAF по управлению Джи Исрама Inside the Games.

В случае, если IAAF дисквалифицирует нигерийскую федерацию, спортсмены из этой страны могут пропустить чемпионат мира в Дохе и Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Ранее сообщалось, что IAAF определит судьбу ВФЛА на совете в Монреале.