Письмо несчастья: глава РУСАДА достучался до высшей инстанции

Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) по восстановлению прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) приняло решение рассмотреть письмо главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Гануса. В нем чиновник призывает отстранить руководство национальной федерации.

Глава РУСАДА Юрий Ганус был услышан: уже на следующем своем заседании рабочая группа ИААФ по восстановлению прав ВФЛА рассмотрит его письмо, в котором руководитель ведомства призывает отстранить руководство национальной федерации.

Об этом сообщили в самой международной организации.

«Председателю независимой рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций Руне Андерсену известно о письме, которым с ней поделилась Всероссийская федерация легкой атлетики. Он и рабочая группа обсудят это с ВФЛА в преддверии заседания совета ИААФ в июне», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы организации.

Ранее глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус потребовал полной отставки всего руководства Всероссийской федерации легкой атлетики. С соответствующим письмом чиновник обратился к президенту Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславу Позднякову , в котором Ганус обратил внимание на проблемы ВФЛА с допингом: по его мнению, нынешний состав руководства организации не способен решать серьезные задачи.

Также руководитель РУСАДА предложил создать для оперативного восстановления ведомства специальную международную рабочую группу, куда войдут как заслуженные представители легкой атлетики России, не имеющие допинговой истории, так и члены ИААФ, Европейской легкоатлетической ассоциации, ОКР, РУСАДА и Министерства спорта России.

Ганус затронул работу главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина : как считает чиновник, его коллега не способен в нынешнем формате управлять организацией, и его место должен занять кандидат, выбранный специальной рабочей группой.

Сам Шляхтин в ответ на сомнения Гануса в его компетентности отметил, что не в последнюю очередь благодаря ему за последнее время была проделана колоссальная работа.

«Восстановление ВФЛА ведется на протяжении 3,5 лет. Это немалый срок, но давайте опираться на статистику. Мы начали восстановление с 40 критериев дорожной карты, потом цифра критериев и требований выросла до 204, а на сегодняшний день невыполненными остаются только два критерия — выплата задолженности и завершение ситуации с пробами московской лаборатории», — сказал чиновник.

Не остался в стороне от громкого скандала и Станислав Поздняков. Глава ОКР иронично прокомментировал сложившуюся ситуацию, связав ее с «эффектом от праздничных дней».

«Вызывает некоторое недоумение, что гендиректор РУСАДА решил обратиться к президенту ОКР посредством СМИ. Возможно, это просто эффект праздничных дней. Но, тем не менее, рабочая группа выслушает все предложения», — отмечает Поздняков.

Помимо этого, глава ОКР напомнил о требовании президента России Владимира Путина принять меры для восстановления членства ВФЛА в составе ИААФ до ближайших летних Олимпийских игр, которые пройдут в 2020 году в Токио.

Глава государства приказал национальному олимпийскому комитету решить проблему статуса легкоатлетической федерации до 2 декабря 2019 года.

«Решение сформировать две межведомственные рабочие группы по данным направлениям, в которые в обязательном порядке будут включены известные представители общественных спортивных организаций и министерства спорта уже принято. Что касается полного восстановления федерации, то остается выполнить два пункта, поставленных Международной федерацией легкоатлетических ассоциаций», — утверждает Поздняков.

Той же позиции придерживается министр спорта России Павел Колобков . Он назвал требования Гануса «несвоевременными», добавив, что «рабочая группа по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики давно создана и активно взаимодействует с ИААФ».

«Работа ведется. Дорожная карта фактически выполнена. Напомню, что ВФЛА является общественной организацией. Поэтому любые структурные изменения в федерации могут решаться в соответствии с уставом этой организации», — уверен Колобков.

Стоит отметить, что в ноябре 2015 года по рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) ВФЛА была дисквалифицирована из-за обвинения в систематических нарушениях антидопинговых правил.

И если сначала отстранение носило временный характер, то затем оно стало полноценным. Из-за него российские спортсмены не имеют права выступать на международных соревнованиях — на них наши атлеты допускаются исключительно по индивидуальным приглашениям в случае, если спортсмен не имеет допинговой истории. На первенствах же допущенные российские атлеты выступают под нейтральным флагом.