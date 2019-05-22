Семеня сменит дистанцию из-за повышенного уровня тестостерона и правил IAAF

Двукратная олимпийская чемпионка южноафриканская бегунья Кастер Семеня планирует сменить дистанцию и начать бегать на 3000 метров из-за правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона, сообщает газета The New York Times.

По новым правилам IAAF, которые вступили в силу с 8 мая, для участия в соревнованиях по бегу на дистанциях от 400 метров до мили спортсменкам с повышенным уровнем тестостерона нужно искусственно снижать его до обозначенного (женского) уровня.

Планировалось ввести правила еще раньше, но Семеня подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием признать такие правила допуска дискриминационными. 1 мая CAS отклонил апелляцию спортсменки. В середине мая власти ЮАР заявили, что обжалуют это решение СAS в Федеральном суде Швейцарии.

Семеня, двукратная олимпийская чемпионка на дистанции 800 м, заявила, что не намерена проходить гормональную терапию для понижения естественно вырабатываемого у нее высокого уровня тестостерона. Таким образом, если апелляция будет безуспешной, спортсменка не сможет выступить на дистанциях 400 и 800 метров, в частности, на чемпионате мира текущего года в Дохе и на Олимпиаде-2020 в Токио.

Первый забег на новой для себя дистанции Семеня планирует осуществить на турнире в США 30 июня.

Помимо золота Игр 2012 и 2016 годов на дистанции 800 метров, в активе 28-летней южноафриканской бегуньи два золота чемпионатов мира на данной дистанции.