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В ОКР отреагировали на сообщения о недопуске РФ на ОИ-2020 

Рамблер + ещё 35 3 часа назад
Фото: ТАСС
Олимпийский комитет России (ОКР) опроверг информацию британской прессы о том, что российскую сборную не допустят на Олимпиаду-2020.
Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что позиция Международного олимпийского комитета (МОК) однозначна: сборная России выступит на Олимпиаде 2020 года в Токио. Слова спортивного чиновника приводит ТАСС.
«Комментировать британские СМИ смысла нет, спекуляции на тему отстранения или санкций по отношению к нашим спортсменам там появляются всякий раз именно в преддверии важных заседаний Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF), на которых должна обсуждаться тема статуса российской легкой атлетики», — заявил Поздняков.
По его словам, надо опираться на официальную позицию МОК и других международных спортивных организаций, согласно которой российская команда примет участие в Играх в Токио.
«Если же в случае с ВФЛА будут выявлены и подтверждены какие-либо нарушения со стороны отдельных лиц, то последуют самые жесткие меры, но речь может идти об индивидуальной ответственности, а не о коллективной», — сказал Поздняков.
Ранее в издании The Sunday Times появилась статья о том, что Россию якобы не допустят к предстоящим Олимпийским играм.
Комментарии39
Легкая атлетика , Летние виды спорта , Станислав Поздняков , ИТАР-ТАСС
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