В ОКР отреагировали на сообщения о недопуске РФ на ОИ-2020

Олимпийский комитет России (ОКР) опроверг информацию британской прессы о том, что российскую сборную не допустят на Олимпиаду-2020.

Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что позиция Международного олимпийского комитета (МОК) однозначна: сборная России выступит на Олимпиаде 2020 года в Токио. Слова спортивного чиновника приводит ТАСС.

«Комментировать британские СМИ смысла нет, спекуляции на тему отстранения или санкций по отношению к нашим спортсменам там появляются всякий раз именно в преддверии важных заседаний Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF), на которых должна обсуждаться тема статуса российской легкой атлетики», — заявил Поздняков.

По его словам, надо опираться на официальную позицию МОК и других международных спортивных организаций, согласно которой российская команда примет участие в Играх в Токио.

«Если же в случае с ВФЛА будут выявлены и подтверждены какие-либо нарушения со стороны отдельных лиц, то последуют самые жесткие меры, но речь может идти об индивидуальной ответственности, а не о коллективной», — сказал Поздняков.

Ранее в издании The Sunday Times появилась статья о том, что Россию якобы не допустят к предстоящим Олимпийским играм.