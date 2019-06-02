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Разоблачитель допинга высказался об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 

Lenta.ru + ещё 13 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Немецкий журналист Хайо Зеппельт в Twitter-аккаунте прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх 2020 года.
России грозит отстранение от Олимпиады-2020
«Выглядит, как очередная часть этой бесконечной истории. Неужели чиновники из Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не усвоили урок?» — написал Зеппельт.
Ранее 2 июня издание Sunday Times с ссылкой на источник опубликовало материал, где утверждается, что допинговый скандал с участием российского прыгуна Данилы Лысенко может повлиять на участие сборной России в Олимпиаде-2020. По информации издания, спортсмен предоставил поддельные документы допинг-офицерам. В фальсификации также подозревается ВФЛА, что может отразиться на статусе организации и повлечь за собой отстранение России от Игр в 2020-м.
В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила деятельность ВФЛА из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. На данный момент российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. IAAF создала рабочую группу по восстановлению статуса ВФЛА.
Зеппельт специализируется на расследованиях использования допинга атлетами в разных странах. С 2014-го по 2016 год на ARD выходили его фильмы о нарушениях антидопинговых правил в России.
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Легкая атлетика , Прочее
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