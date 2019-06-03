Почему британские СМИ и Зеппельт снова хотят оставить Россию без Олимпиады

News.ru оценивает, насколько реальна угроза отстранения всей российской сборной от участия в Олимпиаде в Токио из-за допингового скандала вокруг легкоатлета Данила Лысенко.

Очередной тяжёлый удар по лёгкой атлетике

Не так давно, в середине мая News.ru обращался к теме допинговых скандалов в российском спорте «с подачи» Всемирного антидопингового агентства (WADA), представители которого завершили работу по получению данных из московской лаборатории и констатировали «высокий процент подлинности информации». Тогда же руководитель департамента расследований WADA Гюнтер Юнгер пообещал громкие разоблачения российских спортсменов, нарушивших антидопинговые правила.

Похоже, этот маховик действительно начинает раскручиваться. Целью для очередного удара со стороны западных чиновников выбрано самое слабое — с точки зрения выполнения антидопинговых требований — звено российского спорта. Речь идёт о лёгкой атлетике.

Как известно, Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) в ноябре 2015 года была временно исключена из рядов Международной федерации (IAAF) на основании расследования специальной комиссии во главе с Ричардом Паундом. Многие ведущие российские легкоатлеты получили различные сроки дисквалификации, а вся национальная сборная по данному виду спорту в полном составе (за единственным исключением — в лице прыгуньи в длину Дарьи Клишиной , выступавшей в статусе нейтральной спортсменки) не была допущена к участию в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Даже несмотря на то, что позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной поэтапно реализует пункты восстановления ВФЛА в международном легкоатлетическом сообществе, наши спортсмены по-прежнему вынуждены перед каждым сезоном подавать индивидуальные заявки на допуск к зарубежным стартам.

Но вот на днях британское издание The Times опубликовало статью, обвиняющую руководителей ВФЛА в сокрытии фактов нарушения антидопинговых правил российским прыгуном в высоту Данилом Лысенко. Чемпион мира в закрытых помещениях 2018 года и серебряный призёр «классического» чемпионата мира-2017 действительно был обвинён в пропуске нескольких допинг-тестов, после чего было принято решение о его отстранении от международных стартов с 3 августа 2018 года.

В статье The Times утверждается, что в сфабрикованных Лысенко документах говорится о пропуске визита допинг-офицеров в связи с болезнью спортсмена. Но при подробном изучении этих документов выяснилось, что они подписаны фамилией несуществующего врача, а по адресу клиники, указанному в предоставленных легкоатлетом справках, находится разрушенное здание.

«Клиника была поддельной с ног до головы: начиная регистрационными номерами и заканчивая ложными фамилиями врачей и фальсифицированными документами. Иными словами, такой клиники попросту нет», — утверждают журналисты британского издания.

Разумеется, на скандальную ситуацию сразу же отреагировал немецкий репортёр Хайо Зеппельт, специализирующийся на допинговых разоблачениях в российском спорте. Он задался вопросом: если российские чиновники действительно подделали документы, чтобы помочь Лысенко избежать дисквалификации, то можно ли допускать представителей нашей лёгкой атлетики на предстоящую через год Олимпиаду в Токио? К аналогичному заключению приходят и журналисты The Times.

Снежный ком разоблачений накануне летних Игр

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин , комментируя статью в британском издании, подчеркнул в интервью ТАСС, что «это типичный пример того, когда желаемое журналистами выдаётся за действительное». И добавил, что публикация подобного рода заметок, как показывает практика, имеет место в преддверии очередного совета IAAF. Вот и сейчас совет Международной легкоатлетической федерации, намеченный на 8-9 июня, должен как раз рассмотреть вопрос возможности восстановления членства ВФЛА в IAAF. И, как отметил Шляхтин, за неделю до заседания совета Всероссийская федерация лёгкой атлетики выполнила последнее из требований дорожной карты, составленной в декабре 2015 года, сразу после наложения санкций на ВФЛА.

Единственный источник объективной и правдивой информации в отношении дела Лысенко — подразделение IAAF Athletics Integrity Unit, которое в настоящий момент ведёт расследование. Давайте дождёмся его результатов. Пока оно не завершилось, какие-то комментарии с нашей стороны, во-первых, неуместны, во-вторых — запрещены антидопинговыми правилами, — резюмировал Шляхтин.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков также отметил, что комментировать публикации британских СМИ не имеет смысла, поскольку эти заметки с выпадами в адрес российских спортсменов всякий раз появляются именно в преддверии важных заседаний Международной федерации.

Также Поздняков дал понять, что инсинуации на тему тотального отстранения всей олимпийской команды России от участия в Играх-2020 в Токио не имеют под собой никаких оснований.

Здесь мы опираемся на официальную позицию Международного олимпийского комитета (МОК) и других международных спортивных организаций, с которыми активно взаимодействуем и сотрудничаем по всем вопросам, включая борьбу с допингом и принятие решений по конкретным, отдельным проблемам. Эта позиция озвучена, в частности, руководством МОК: российская команда примет участие в Играх в Токио. Если же в случае с ВФЛА будут выявлены и подтверждены какие-либо нарушения со стороны отдельных лиц, то последуют самые жёсткие меры, но речь может идти об индивидуальной ответственности, а не о коллективной, — заявил Поздняков в интервью ТАСС.

Официальная поддержка со стороны МОК — это, конечно, замечательно. Но если новый виток расследований, разоблачений и обвинений российских спортсменов обретёт характер снежного кома (пусть речь сейчас и идёт о летних видах спорта), даже самая лояльная и дружественная позиция руководителей мирового олимпийского движения пот отношению к нашей стране может измениться. До Игр в Токио ещё больше года, поэтому хотелось бы призвать российских спортивных чиновников не терять бдительности. Иначе мы действительно можем пролететь мимо Олимпиады-2020.