Суд сохранил за Семеней право на тестостерон

Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня отстояла своё право выступать на международных соревнованиях. Федеральный суд Швейцарии удовлетворил её апелляцию и постановил приостановить действие новых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров, с рождения имеющая повышенный уровень тестостерона, согласно новым правилам IAAF, должна была принимать специальные препараты для его снижения. Спортсменка оспаривала данное положение в Спортивном арбитражном суде (CAS), но проиграла, сообщает «Спорт-Экспресс».

ИААФ хотела признать Семеню «мужчиной, ощущающим себя женщиной».