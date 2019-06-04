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Суд сохранил за Семеней право на тестостерон 

News.ru + ещё 6 6 часов назад
Фото: Nikku/Xinhua/Global Look Press
Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня отстояла своё право выступать на международных соревнованиях. Федеральный суд Швейцарии удовлетворил её апелляцию и постановил приостановить действие новых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров, с рождения имеющая повышенный уровень тестостерона, согласно новым правилам IAAF, должна была принимать специальные препараты для его снижения. Спортсменка оспаривала данное положение в Спортивном арбитражном суде (CAS), но проиграла, сообщает «Спорт-Экспресс».
ИААФ хотела признать Семеню «мужчиной, ощущающим себя женщиной».
Ранее News.ru сообщал, что двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева призвала спортсменок следить за собственным уровнем тестостерона. По словам бывшей легкоатлетки, девушки с более высоким уровнем гормона имеют слишком большое преимущество над остальными, поэтому им следует снижать его.
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Легкая атлетика , Кастер Семеня , Елена Исинбаева
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