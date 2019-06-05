На Универсиаде-2019 не выступит ни один российский легкоатлет

Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов заявил, что российские легкоатлеты не примут участие в Универсиаде-2019 в Неаполе.

К сожалению, из-за статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики россияне не могут выступать под своим флагом, а выступление в нейтральном статусе на Универсиаде не предусмотрено, — цитирует его ТАСС.

Всего от России на Играх выступят около 180 спортсменов во всех видах спорта, кроме лёгкой атлетики.

Универсиада в Неаполе пройдет с 3 по 14 июля.

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