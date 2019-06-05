Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Универсиаде-2019 не выступит ни один российский легкоатлет 

News.ru + ещё 3 5 июня 2019
Фото: News.ru
Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов заявил, что российские легкоатлеты не примут участие в Универсиаде-2019 в Неаполе.
К сожалению, из-за статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики россияне не могут выступать под своим флагом, а выступление в нейтральном статусе на Универсиаде не предусмотрено, — цитирует его ТАСС.
Всего от России на Играх выступят около 180 спортсменов во всех видах спорта, кроме лёгкой атлетики.
Универсиада в Неаполе пройдет с 3 по 14 июля.
Как ранее писал News.ru, теннисистку из Украины пожизненно дисквалифицировали.
News.ru: последние новости
Олимпиада-2020 может пройти без участия России Суд сохранил за Семеней право на тестостерон Президент ОКР ответил на слухи о недопуске сборной России на Олимпиаду
Легкая атлетика , Сергей Сейранов , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Арестован вице-президент ФИФА
Назначен ио главного тренера «Рубина»
Червиченко назвал бредом аргументы Федуна по РПЛ
Тренер «Анжи» заговорил о предательстве властей
«Арсенал» нацелился на лучшего бомбардира РПЛ
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
00:45
«Жертва организаторов»: новый скандал Серены Уильямс
Теннис Статьи
00:48
Неймар отвергает обвинения в изнасиловании
Футбол Статьи
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
00:30
Россию могут не пустить на Игры в Токио
Летние виды спорта
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение