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Отстранение ВФЛА продлили 

Деловая газета «Взгляд» 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) решил продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщил на пресс-конференции глава рабочей группы ИААФ Руне Андерсен.
«Мы рекомендовали и совет согласился, что ВФЛА не должна быть восстановлена», — передает его слова ТАСС.
Он заявил, что вопрос восстановления ВФЛА рассмотрят после того, как будут перепроверены данные допинг-проб московской лаборатории.
Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков предполагал, что восстановление ВФЛА может не состояться из-за скорого выборного конгресса в ИААФ.
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Легкая атлетика , Станислав Поздняков , ИТАР-ТАСС
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