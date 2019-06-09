Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду

IAAF назвала условие допуска российских легкоатлетов на Олимпиаду-2020

Они смогут принять участие в Играх в Токио, если к Олимпийскому комитету России не применят санкции, заявила пресс-атташе Международной ассоциации легкоатлетических федераций Джеки Дрок-Дойл.

«Если перед Токио Олимпийский комитет России не будет поражён в правах, то российские легкоатлеты выступят в Токио в составе своей команды», — цитирует её «Интерфакс».

При этом пресс-атташе IAAF подчеркнула, что на Европейских играх в Минске, которые пройдут с 21 по 30 июня нынешнего года, выступят только те наши спортсмены, у кого есть доступ к участию в международных турнирах в нейтральном статусе.

Сегодня IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Её членство было приостановлено в 2015 году на фоне допингового скандала.