Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду

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IAAF назвала условие допуска российских легкоатлетов на Олимпиаду-2020 

Говорит Москва + ещё 15 5 часов назад
Они смогут принять участие в Играх в Токио, если к Олимпийскому комитету России не применят санкции, заявила пресс-атташе Международной ассоциации легкоатлетических федераций Джеки Дрок-Дойл.
«Если перед Токио Олимпийский комитет России не будет поражён в правах, то российские легкоатлеты выступят в Токио в составе своей команды», — цитирует её «Интерфакс».
При этом пресс-атташе IAAF подчеркнула, что на Европейских играх в Минске, которые пройдут с 21 по 30 июня нынешнего года, выступят только те наши спортсмены, у кого есть доступ к участию в международных турнирах в нейтральном статусе.
Сегодня IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Её членство было приостановлено в 2015 году на фоне допингового скандала.
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Легкая атлетика , Видео , Интерфакс
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