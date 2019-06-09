Совет IAAF утвердил смену названия и логотипа организации

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) объявил о смене названия и логотипа организации, сообщается на сайте IAAF.

Новое название организации будет носить имя World Athletics. Старое наименование IAAF просуществовало более 100 лет. Отмечается, что новый бренд сделает спорт доступным для более широкой аудитории.

"Мы надеемся, что наш новый бренд поможет привлечь к легкой атлетике новое поколение молодых людей. Сейчас мы создали бренд, который может ожить в цифровом мире, отражая изменяющийся характер спорта. В то же время он может привлечь внимание спортсменов, героев нашего вида спорта", — сказал президент IAAF Себастьян Коу.

Новый фирменный стиль начнет действовать после чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе, который завершится 6 октября, а также после одобрения изменения юридического названия конгрессом организации.