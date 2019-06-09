Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Совет IAAF утвердил смену названия и логотипа организации 

Р-Спорт + ещё 8 11 часов назад
Фото: AP Photo / Ronald Zak/ РИА Новости
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) объявил о смене названия и логотипа организации, сообщается на сайте IAAF.
Новое название организации будет носить имя World Athletics. Старое наименование IAAF просуществовало более 100 лет. Отмечается, что новый бренд сделает спорт доступным для более широкой аудитории.
"Мы надеемся, что наш новый бренд поможет привлечь к легкой атлетике новое поколение молодых людей. Сейчас мы создали бренд, который может ожить в цифровом мире, отражая изменяющийся характер спорта. В то же время он может привлечь внимание спортсменов, героев нашего вида спорта", — сказал президент IAAF Себастьян Коу.
Новый фирменный стиль начнет действовать после чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе, который завершится 6 октября, а также после одобрения изменения юридического названия конгрессом организации.
Р-Спорт: последние новости
Журова объяснила, почему сложно назвать сроки восстановления ВФЛА в правах Песков: в Кремле ничего не знают о возможности недопуска РФ на ОИ в Японии У ОКР нет сомнений, что олимпийская команда России выступит на ОИ-2020
Легкая атлетика , Себастьян Коу , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист напал на тренера соперника
Сборная Португалии — победитель Лиги Наций-2019
Хэмилтон выиграл Гран-при Канады2
Саутгейт прокомментировал победу над Швейцарией
«Порту» вступил в борьбу за Зе Луиша
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:16
Футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
Футбол
00:36
Медведеву призвали убраться из Японии
Фигурное катание
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
00:45
«Жертва организаторов»: новый скандал Серены Уильямс
Теннис Статьи
00:48
Неймар отвергает обвинения в изнасиловании
Футбол Статьи
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение