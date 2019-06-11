Россия лишится руководящих постов в Международной ассоциации легкоатлетических федераций

Россия на четыре года лишится всех руководящих должностей в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), поскольку национальная федерация не сможет заявить своих представителей для участия в выборах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IAAF.

IAAF в воскресенье продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), чье членство было приостановлено в ноябре 2015 года. По этой причине национальная федерация сейчас лишена возможности заявить своих кандидатов на выборы, которые пойдут на конгрессе IAAF в конце сентября, перед стартом чемпионата мира в Катаре.

"Форма выдвижения кандидата должна быть направлена старшему исполнительному директору IAAF не позднее 25 июня 2019 года, в полночь по среднеевропейскому времени", — сообщили в международной ассоциации.

Глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен, комментируя решение о продлении отстранения, отметил, что рекомендацию совету IAAF восстановить членство национальной федерации он сможет сделать только после выполнения ряда условий. Главное — должна быть завершена проверка данных допинг-тестирования российских легкоатлетов из московской лаборатории. Получить доступ к ним Athletics Integrity Unit (специальный антидопинговый орган IAAF) должен 18 июня. После этого проверка только начнется.

Также вопрос восстановления ВФЛА не будет поднят раньше, чем завершится дело серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данилы Лысенко, который может быть дисквалифицирован за систематическое уклонение от внесоревновательного допинг-тестирования. Официальные лица ВФЛА подозреваются в причастности к фальсификации документов, которые были предоставлены для доказательства невиновности спортсмена.