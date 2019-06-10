Катастрофа: легкоатлетов РФ опять отстранили

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) снова продлил отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) от участия в международных соревнованиях, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсена. Это произошло в 11-й раз подряд.

О том, что отстранение российских легкоатлетов решено продлить, стало известно 9 июня после того, как Андерсен представил Совету очередной доклад. По его словам, для восстановления ВФЛА в правах необходимо дождаться перепроверки данных допинг проб московской лаборатории.

«Неизвестно, как долго эта проверка продлится», — отметил глава рабочей группы.

Кром того, уверяет Андерсен, следует разобраться с утверждениями о том, что ранее отстранённые «тренеры и врач» продолжают работать с российским спортсменами.

«Если это так, то это ставит под вопрос, что ВФЛА может обеспечить выполнение отстранения нарушивших антидопинговые правила», — подчеркнул функционер.

Немаловажным обстоятельством для принятия решения об отстранении российских легкоатлетов, по словам Андерсена, стала ситуация, связанная с прыгуном в высоту Данилом Лысенко . Ранее британские СМИ рассказали, что спортсмен подозревается в даче ложных показаний по делу о пропуске им нескольких допинг-тестов: атлет предоставил поддельные справки о том, что был болен и в результате не смог встретиться со специалистами. Неназванные источники The Sunday Times, знакомые с ходом расследования, заявили, что в документах указан несуществующий адрес клиники, медики которой якобы осматривали прыгуна. При этом авторы статьи предполагают, что Лысенко скорее всего «провернул» обман при активном участии представителей Федерации лёгкой атлетики России, которые таким образом пытались скрыть допинговые нарушения. Расследование дела продолжается.

«Вопрос восстановления не может быть рассмотрен до тех пор, пока эти расследования не закончатся. Когда эти условия будут выполнены, совет сможет вновь рассмотреть вопрос восстановления ВФЛА», — отметил Андерсен.

По его словам, очередное заседание, на котором будет «решаться судьба» российских легкоатлетов может состояться 23 сентября в Дохе (Катар).