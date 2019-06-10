«Нескончаемый позор»: Ласицкене разнесла руководство ВФЛА

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене раскритиковала руководство Всероссийской ассоциации легкой атлетики после того, как дисквалификация национального ведомства была продлена. По мнению именитой спортсменки, нынешний состав президиума организации должен подать в отставку. В свою очередь чемпион мира 2015 года в беге с барьерами Сергей Шубенков убежден в заговоре против всей российской легкой атлетики со стороны Запада.

9 июня совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) подвел итоги прошедшего в Монако заседания, на котором рассматривался вопрос будущего состояния Всероссийской ассоциации легкой атлетики (ВФЛА). После ознакомления с докладами всех сторон рабочая группа приняла решение — продлить дисквалификацию российского ведомства на неопределенный срок.

«Совет согласился, что ВФЛА не должна быть восстановлена. Рабочая группа располагает информацией, что отстраненные тренеры и врачи продолжают работу. Вскоре вопрос восстановления ВФЛА может быть рассмотрен снова», — так заявил Руне Андерсен, глава рабочей группы ИААФ по вопросу восстановления статуса ВФЛА.

Таким образом, российские спортсмены вновь не смогут выступить на международных соревнованиях под своим флагом.

Как и в последние три года, все атлеты, не имеющие допинговой истории, должны подавать в ИААФ индивидуальные запросы на получение нейтрального статуса, который дает доступ к участию в состязаниях. Причем руководство международного ведомства имеет за собой право в данной просьбе отказать.

О резонансном и одновременно ожидаемом решении еще накануне сообщали авторитетные французские СМИ со ссылками на источники, близких к ситуации, однако в руководстве Международной ассоциации легкоатлетических федераций информацию о решении рабочей группы до официального объявления всячески опровергали. Впрочем, от этого легче не стало никому, потому что надежды положительный исход практически не было. Пессимизма добавляли и последние новости, которые фигурировали вокруг российской легкой атлетики. Это и скандальное требование главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса отстранить от своих должностей все руководство ВФЛА, которое, по мнению чиновника, мешает восстановлению организации в статусе, а также иные новости о новых нарушениях антидопинговых правил российскими атлетами.

К первому, к слову, присоединилась одна из лучших на планете прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира и победительница первенства Европы — 2018 Мария Ласицкене. По ее словам, представители ВФЛА должны подать в отставку с руководящих должностей, а также обвинила их во лжи.

«За последние три с половиной года я раз двести слышала, что все сделано, и нас вот-вот восстановят. Но это лишь красивая обертка, которую нам пытаются навязать. Всем этим людям кажется, что спортсмены ничего не видят, не понимают, и вообще их дело прыгать и молчать. Они забыли, что без атлетов существование любой спортивной организации или федерации не имеет смысла. Они просто отмахиваются от нас, прикрывая друг друга. Мы можем сколько угодно заниматься самообманом, рассказывая о том, как наших легкоатлетов боится Запад, о миллионах пунктах «дорожной карты», которые были выполнены на бумаге. Но то, что мы сделали собственными руками с нашей легкой атлетикой за эти несколько лет, ни одна бумага не вытерпит.

Надеюсь, у людей, причастных к этому нескончаемому позору, все-таки хватит мужества уйти. Самим. И не думайте, что я говорю только о руководстве, речь и о действующих тренерах, которые все еще уверены, что без допинга невозможно побеждать. Им давно пора на покой», — написала Ласицкене у себя в инстаграме, призвав российских спортсменов и тренеров принять иную философию борьбы с допингом в стране.

Поддержал спортсменку и ее тренер Геннадий Габрилян , также сделавший резкий выпад в сторону руководства Всероссийской федерации легкой атлетики, которое, по его мнению, негативно влияет на карьеру отечественных спортсменов.

«Российские легкоатлеты уже в который раз честно борются в нейтральном статусе и побеждают на международных стартах. А вы, как выяснилось, до сих пор не в силах навести порядок у себя для того, чтобы вернуть своим же спортсменам флаг и гимн.

Пора не на словах, а на деле действовать по-настоящему жестко. Со всеми, невзирая на ранги и титулы, кто своими поступками или бездействием топят легкую атлетику. Подставляют ее и при этом находят оправдания. Кого вы еще пытаетесь обмануть?»

Вместе с Ласицкене с резкой критикой в адрес руководства федерации российской легкой атлетики выступили и другие спортсмены. Например, чемпионка мира в помещении в тройном прыжке Екатерина Конева также заявила о том, что представители ведомства обманули ее.

«Некоторые люди из руководства федерации, не хочу даже называть их фамилий, всячески убеждали нас, что все будет хорошо. Я очень надеялась и настраивалась, что нас выпустят на международные соревнования. А теперь получается, ничего не поменялось? Видимо, наша федерация делает что-то не то или не так… Это уже просто смешно, мы четыре года находимся непонятно где», — цитирует Коневу «Спорт-Экспресс».

О том, где находится вся российская легкая атлетика, рассказал чемпион мира в прыжке в длину 2013 года Александр Меньков , сравнив данную ситуацию с лайнером Титаник, ушедшего на дно в апреле 1912 года.

«Добро пожаловать на Титаник. Сколько времени может уже продолжаться данная ситуация! Почему я, спортсмен, не могу выступать на международных стартах? Почему я должен быть постоянно в подвешенном состоянии? Мы положили на это всю свою жизнь! Почему нас всех подвергают этому бесконечному унижению? Почему все молчат? Почему никто это не освещает? И чью честь мы в итоге защищаем?! С чьим флагом мы выходим? Неужели мы нужны только тогда, когда удобно?!» — написал Меньков в своем инстаграме.

Одной из главных причин продления дисквалификации ВФЛА стали данные допинг-проб, взятых у российских спортсменов в период с 2011 по 2015 год, которые еще в январе этого года из московской лаборатории изъяла экспертная группа Всемирного антидопингового агентства (WADA). Точнее, их отсутствие. Руководство ИААФ и рабочая группа, которая занимается вопросом восстановления членства российского ведомства, получит только часть допинг-проб аж 18 июня, а сколько потребуется время на проведение анализов и их проверок — неизвестно никому. Хотя в ИААФ затягивать процесс, вероятно, не намерены.

Неутешительным итогам заседания могли способствовать и новости, появившиеся буквально накануне слушаний. В частности, агентство Reuters сообщило, что тренер российских легкоатлетов Владимир Мохнев , дисквалифицированный на десять лет за допинговые нарушения, все еще, по информации источника, продолжает свою деятельность. Вместе с ним якобы продолжают работу врач Сергей Португалов и наставник отечественных ходоков Виктор Чегин , также ранее отстраненные по обвинению в нарушении антидопинговых правил.

Данную информацию подчеркнул и известный журналист, автор серии документальных фильмов о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт, который сообщал об этом еще ранее.

Насколько появившиеся новости являются достоверными, руководству ИААФ еще предстоит разобраться. Однако в России не считают совпадением тот факт, что иностранные СМИ опубликовали эти данные специально перед заседанием, на котором рассматривался вопрос восстановления ВФЛА. Придерживается этой мысли и чемпион мира 2015 года в беге с барьерами Сергей Шубенков.

«Это, наверное, просто так совпадает каждый раз, что накануне важных для всех решений какое-нибудь иностранное СМИ дает разоблачающий материал сомнительной достоверности», — написал Шубенков у себя в твиттере, сопроводив публикацию хештегом #честнаяжурналистика.

Поддержал мнение спортсмена и его личный тренер Сергей Клевцов , который до последнего надеялся на то, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики восстановят в правах.

«Но после того, как вышло это псевдо-расследование в Reuters, мой оптимизм сразу иссяк. Посмотрите, фотографии с Мохневым сделаны 16 мая, но материал был опубликован накануне очень важного для нас совета ИААФ. Разве это корректная журналистская работа? Нет, все было рассчитано и сделано специально под совет, как это происходило и в прошлые годы», — цитирует специалиста ТАСС.

Напомним, что в ноябре 2015 года ВФЛА лишилась статусе члена ИААФ по обвинению в систематических нарушениях антидопинговых правил. С 2016 года российские атлеты имеют право выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе после разрешения ИААФ.

Теперь же главным для всех российский легкоатлетов является вопрос о том, в каком статусе они поедут на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио и поедут ли вообще. При этом, несмотря на патовую ситуацию, теоретически реабилитироваться федерация российской легкой атлетики может уже в этом году. Следующее заседание ИААФ по вопросу статуса ВФЛА должно состояться 23 сентября — за четыре дня до старта чемпионата мира по легкой атлетике, который пройдет в Катаре. В случае положительного для России результата отечественные спортсмены вновь смогут выступить под своим флагом и гимном. В ином же случае возможны самые разные варианты развития событий.