Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ласицкене победила с лучшим результатом сезона на этапе «Бриллиантовой лиги» 

Чемпионат.com + ещё 19 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Двукратная чемпионка мира по лёгкой атлетике россиянка Мария Ласицкене заняла первое место в соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин на этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Осло (Норвегия).
26-летняя российская прыгунья с третьей попытки преодолела планку на высоте 2.01. Этот результат стал лучшим результатом сезона в мире. Предыдущее достижение продержалось всего два дня. Оно принадлежало россиянке Анне Чичеровой и составляло 2 метра ровно.
Второе место заняла представительница Швеции Эрика Кинсей, прыгнувшая на 1.96, что всего на 1 сантиметр ниже личного рекорда спортсменки. Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Мирела Демирева из Болгарии стала третьей. Её результат — 1.94 — стал лучшим для спортсменки в нынешнем сезоне.
Чемпионат.com: последние новости
Совет IAAF оставил в силе отстранение российских легкоатлетов Представитель IАAF: российские атлеты будут на Олимпиаде–2020 Чемпион мира — о ситуации с ВФЛА: почему нас подвергают бесконечному унижению?
Легкая атлетика , Мария Ласицкене , Эрика Кинсей , Анна Чичерова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Соколова
Унизительное место: куда катится карьера Роналду
Чемпионство НБА решилось в последней атаке. Как это было
Кокорин померился сроками с убийцей27
«Соперники называли меня глухим ублюдком»
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:42
Сын экс-игрока сборной убил собственную мать
Хоккей
03:30
Мамаев назвал дату своего освобождения
Футбол
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
02:49
Кокорин померился сроками с убийцей
Футбол
00:36
Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было
Баскетбол
05:30
Отменен приговор Кокорину и Мамаеву
Футбол
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:36
Гимн СССР вновь зазвучал на соревновании
Летние виды спорта
00:16
Футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение