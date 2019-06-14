Пожизненно дисквалифицированный российский тренер продолжил работать

Пожизненно дисквалифицированный тренер Владимир Казарин был замечен на сборе российских легкоатлетов в Киргизии. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщает ТАСС.

Специалиста обнаружили сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Заместитель генерального директора организации Маргарита Пахноцкая подтвердила, что Казарин принимал непосредственное участие в подготовке семи спортсменов.

В отношении легкоатлетов, работавших под руководством дисквалифицированного тренера, применены санкции. По результатам проверки были открыты четыре дела и вынесены два предупреждения. Дела открыты на тех спортсменов, которые пренебрегли предупреждением РУСАДА и продолжили тренироваться с Казариным.

«Отсутствие инструментов воздействия у Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), Министерства спорта и Олимпийского комитета России на дисквалифицированных спортсменов и тренеров не означает, что процесс не регулируется», — отметила Пахноцкая.