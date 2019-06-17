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«Упал и выиграл»: курьезная победа Шубенкова попала на видео 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в марокканском Рабате, несмотря на падение у финиша. Видеозапись забега была размещена на канале Eurosport UK в Twitter под названием «Драма».
Ямаец Омар МакЛеод не смог удержать равновесие на финишном отрезке и при падении задел Сергея Шубенкова.
«МакЛеод спотыкается на последнем барьере, и Шубенков побеждает, пролетая над финишной линией», — отмечается в комментарии к видеозаписи.
Российский спортсмен смог пересечь финишную линию первым и закончил забег с результатом 13,12 секунды. Вторым стал британец Эндрю Поцци — 13,30 секунды. Бразилец Габриэл Константину — третий, у него 13,41 секунды, сообщает «Комсомольская правда».
«Это была драматичная, но действительно отличная гонка. Мне все понравилось. И я смог победить, это очень важно. Я чувствую себя сильнее, чем раньше. Присутствие Омара МакЛеода дало мне дополнительную мотивацию, мне нравится соревноваться с серьезными парнями», — заявил Шубенков после финиша.
Ранее 28-летний Шубенков победил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме. Россиянин является победителем финалов "Бриллиантовой лиги" 2017 и 2018 годов. Шубенков также — чемпион мира 2015 года, двукратный чемпион Европы (2012, 2014).
Комментарии
Легкая атлетика , Омар Маклеод , Сергей Шубенков , Eurosport , Комсомольская правда
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